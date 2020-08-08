Какая сумма необходима для восстановления Донбасса, рассказали у Зеленского. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142223-kakaya-summa-neobhodima-dlya-vosstanovleniya-donbassa-rasskazali-u-zelenskogo.html

Ракурс

Реинтеграция Донбасса предполагает не только возвращение Украине территорий. Эти территории еще необходимо восстановить после войны. Для восстановления оккупированного Донбасса необходима колоссальная сумма, которая составляет около 10 млрд долл.

Такую цифру назвал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Радио Донбасс. Реалии».

Не трудно сосчитать, что 10 млрд долл. — это около 5−7% ВВП Украины.

По словам Устенко, для восстановления временно оккупированных территорий Донбасса необходимо будет создать специальный фонд, к наполнению которого нужно привлекать доноров.

Советник президента уточнил, что 10 млрд долл. является лишь предварительной суммой и окончательный расчет можно будет сделать только после получения полного контроля над оккупированным Донбассом.

Как ранее писал «Ракурс», бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявлял, что из-за российской агрессии украинская экономика понесла потери, которые составляют от 50 млрд долл. до 150 млрд долл.