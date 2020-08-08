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Ракурс
Какие регионы не готовы к ослаблению ограничений, сообщили в Минздраве. Фото: Delo.ua

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)

8 авг 2020, 17:28
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Карантин в Украине адаптивный, поэтому решение о смягчении или ужесточении ограничений принимается по каждому региону отдельно в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации.

В настоящее время восемь областей и Киев не готовы к смягчению карантинных ограничений, так как один или несколько установленных критериев в этих регионах нарушаются, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас перейти на новый этап ослабления карантина не готовы:


  • Киев — превышена динамика выявления случаев COVID-19;
  • Киевская область — превышена динамика выявления случаев COVID-19;
  • Волынская область — превышен процент выявления новых больных;
  • Ивано-Франковская область — превышен процент выявления новых больных;
  • Одесская область — превышен процент выявления новых больных, а также слишком высокая динамика выявления случаев COVID-19;
  • Ровенская область — превышен процент выявления и слишком высокая динамика;
  • Харьковская область — превышены процент выявления и динамика;
  • Черниговская область — превышен процент обнаружения;
  • Черновицкая область — превышены процент выявления и динамика.

Какие регионы не готовы к ослаблению ограничений. Фото: Минздрав

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки по состоянию на утро 8 августа в Киеве зафиксированы 200 новых случаев заражения коронавирусом. Трое киевлян скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: Ракурс


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