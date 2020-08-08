Какие регионы не готовы к ослаблению ограничений, сообщили в Минздраве. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n142222-kakie-regiony-ne-gotovy-k-oslableniu-karantina-soobschili-v-minzdrave-infografika.html

Ракурс

Карантин в Украине адаптивный, поэтому решение о смягчении или ужесточении ограничений принимается по каждому региону отдельно в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации.

В настоящее время восемь областей и Киев не готовы к смягчению карантинных ограничений, так как один или несколько установленных критериев в этих регионах нарушаются, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас перейти на новый этап ослабления карантина не готовы:

Киев — превышена динамика выявления случаев COVID-19;

Киевская область — превышена динамика выявления случаев COVID-19;

Волынская область — превышен процент выявления новых больных;

Ивано-Франковская область — превышен процент выявления новых больных;

Одесская область — превышен процент выявления новых больных, а также слишком высокая динамика выявления случаев COVID-19;

Ровенская область — превышен процент выявления и слишком высокая динамика;

Харьковская область — превышены процент выявления и динамика;

Черниговская область — превышен процент обнаружения;

Черновицкая область — превышены процент выявления и динамика.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки по состоянию на утро 8 августа в Киеве зафиксированы 200 новых случаев заражения коронавирусом. Трое киевлян скончались от осложнений, вызванных COVID-19.