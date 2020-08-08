«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов через Луцк и Тернополь. Фото: Delo.ua

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Ракурс

«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов дальнего следования через Луцк и Тернополь, которые до недавнего времени были отнесены к «красной» карантинной зоне. После исключения городов из «красной» зоны поезда снова будут совершать остановку, согласно графику движения.

Это стало возможным после ослабления карантинных ограничений в этих городах, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Речь идет о поездах:

№ 41/42 Днепр-Трускавец;

№ 98/97 Ковель-Киев;

№ 88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№ 12/11 Одесса-Львов;

№ 81/82 Киев-Ужгород;

№ 49/50 Киев-Трускавец;

№ 136/135 Черновцы-Одесса;

№ 108/107 Одесса-Ужгород;

№ 110/109 Львов-Херсон;

№ 86/85 Львов-Новоалексеевка;

№ 715/716 Киев-Львов.

Также с 8 августа восстановлены остановки в Луцке и Тернополе пригородных поездов. С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь, говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ракурс», в связи с ужесточением карантинных ограничений в Украине и разделением страны на карантинные зоны «Укрзализныця» внесла коррективы в режим движения поездов. Поезда в «красной» зоне будут останавливаться только для высадки пассажиров.