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Ракурс
«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов через Луцк и Тернополь. Фото: Delo.ua

«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов через Луцк и Тернополь

8 авг 2020, 16:56
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«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов дальнего следования через Луцк и Тернополь, которые до недавнего времени были отнесены к «красной» карантинной зоне. После исключения городов из «красной» зоны поезда снова будут совершать остановку, согласно графику движения.

Это стало возможным после ослабления карантинных ограничений в этих городах, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Речь идет о поездах:


  • № 41/42 Днепр-Трускавец;
  • № 98/97 Ковель-Киев;
  • № 88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • № 12/11 Одесса-Львов;
  • № 81/82 Киев-Ужгород;
  • № 49/50 Киев-Трускавец;
  • № 136/135 Черновцы-Одесса;
  • № 108/107 Одесса-Ужгород;
  • № 110/109 Львов-Херсон;
  • № 86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • № 715/716 Киев-Львов.

Также с 8 августа восстановлены остановки в Луцке и Тернополе пригородных поездов. С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь, говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ракурс», в связи с ужесточением карантинных ограничений в Украине и разделением страны на карантинные зоны «Укрзализныця» внесла коррективы в режим движения поездов. Поезда в «красной» зоне будут останавливаться только для высадки пассажиров.

Источник: Ракурс


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