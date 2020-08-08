«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов через Луцк и Тернополь

«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов через Луцк и Тернопольhttps://racurs.ua/n142221-ukrzaliznycya-snova-izmenila-rejim-dvijeniya-poezdov-cherez-luck-i-ternopol.htmlРакурс
«Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов дальнего следования через Луцк и Тернополь, которые до недавнего времени были отнесены к «красной» карантинной зоне. После исключения городов из «красной» зоны поезда снова будут совершать остановку, согласно графику движения.
Это стало возможным после ослабления карантинных ограничений в этих городах, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Речь идет о поездах:
- № 41/42 Днепр-Трускавец;
- № 98/97 Ковель-Киев;
- № 88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- № 12/11 Одесса-Львов;
- № 81/82 Киев-Ужгород;
- № 49/50 Киев-Трускавец;
- № 136/135 Черновцы-Одесса;
- № 108/107 Одесса-Ужгород;
- № 110/109 Львов-Херсон;
- № 86/85 Львов-Новоалексеевка;
- № 715/716 Киев-Львов.
Также с 8 августа восстановлены остановки в Луцке и Тернополе пригородных поездов. С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь, говорится в сообщении.
Как ранее писал «Ракурс», в связи с ужесточением карантинных ограничений в Украине и разделением страны на карантинные зоны «Укрзализныця» внесла коррективы в режим движения поездов. Поезда в «красной» зоне будут останавливаться только для высадки пассажиров.