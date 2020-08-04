Как будут курсировать поезда в «красной» зоне, рассказал Криклий

Как будут курсировать поезда в «красной» зоне. Фото: Вчасно

https://racurs.ua/n142042-kak-budut-kursirovat-poezda-v-krasnoy-zone-rasskazal-krikliy.html

Ракурс

«Укрзализныця» в связи с ужесточением карантинных ограничений в Украине и разделением страны на карантинные зоны внесла коррективы в режим движения поездов.

Поезда в «красной» зоне будут останавливаться только для высадки пассажиров. Об этом сообщил в эфире «Громадського радіо» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр уточнил, что пассажиры, которые намерены сойти с поезда в «красной» зоне, должны будут предупреждать предварительно об этом проводников.

Мне кажется, надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать — это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и, понятно, подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра в правительстве такие изменения в постановления сделают, — уточнил Криклий.



Как известно, Минздрав включил в «красную» зону три региона: Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.

Напомним, 3 августа в Тернополе пассажиры поезда «Укрзализныци», устроили бунт, требуя его остановки в городе, отнесенному к «красной» зоне. Пассажиры приобрели билеты еще до того, как стало известно об отнесении Тернополя к «красной» зоне. Уже в поезде от проводников они узнали, что в Тернополе поезд не будет останавливаться.