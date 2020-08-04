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Погода в Украине. Фото: Ракурс
Солнце, облачность и до 35° тепла — погода в Украине на 5 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n142040-solnce-oblachnost-i-do-35-tepla-pogoda-v-ukraine-na-5-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 5 августа ожидается очень теплая. Солнечная и малооблачная погода сохранится по всей территории государства.
Ночью температура воздуха от 13° до 21° тепла, а днем воздух прогреется от 27° до 35 тепла. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с и восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 5 августа прогнозируется по-летнему теплая и солнечная. Ночью температура воздуха 16−18° тепла, а днем — 29−31° выше нуля.
Погода в Харькове завтра будет малооблачной и теплой. Температура воздуха ночью прогнозируется от 15° до 17° тепла, днем 31−33° выше нуля.
Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будет солнечной. Температура воздуха в курортном городе ночью ожидается 19−21° тепла, а днем — 33−35° выше нуля по Цельсию.
Погода во Львове 5 августа будет малооблачная, а температурные показатели будут следующими — ночью 10−12° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.
Погода в Карпатах в среду прогнозируется солнечная и малооблачная. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−17° тепла, а днем-27−31° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 5 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.
Напомним, синоптики обещали, что 4 августа погода в Украине будет теплой и солнечной. В западных областях страны температура воздуха днем должна подняться до 30° выше нуля, а в южных областях днем температура составит 28−30° тепла.
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