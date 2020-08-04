Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 5 августа ожидается очень теплая. Солнечная и малооблачная погода сохранится по всей территории государства.

Ночью температура воздуха от 13° до 21° тепла, а днем воздух прогреется от 27° до 35 тепла. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с и восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 августа прогнозируется по-летнему теплая и солнечная. Ночью температура воздуха 16−18° тепла, а днем — 29−31° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет малооблачной и теплой. Температура воздуха ночью прогнозируется от 15° до 17° тепла, днем 31−33° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будет солнечной. Температура воздуха в курортном городе ночью ожидается 19−21° тепла, а днем — 33−35° выше нуля по Цельсию.

Погода во Львове 5 августа будет малооблачная, а температурные показатели будут следующими — ночью 10−12° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Карпатах в среду прогнозируется солнечная и малооблачная. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−17° тепла, а днем-27−31° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 4 августа погода в Украине будет теплой и солнечной. В западных областях страны температура воздуха днем должна подняться до 30° выше нуля, а в южных областях днем температура составит 28−30° тепла.