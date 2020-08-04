Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 5 серпня очікується дуже теплою. Сонячна та малохмарна погода утримається по всій території держави.

Вночі температура повітря складе від 13° до 21° тепла, а вдень повітря прогріється від 27° до 35 тепла. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с та східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 5 серпня прогнозується по-літньому теплою та сонячною. Вночі температура повітря буде 16−18° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля.

Погода Харкові завтра буде малохмарною та теплою. Температура повітря вночі прогнозується від 15° до 17° тепла, вдень 31−33° вище нуля.

Погодні умови в Одесі найближчої доби будуть сонячними. Температура повітря в курортному місті вночі очікується 19−21° тепла, а вдень — 33−35° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Львові 5 серпня буде малохмарна, а температурні показники будуть наступними — вночі 10−12° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах у середу прогнозується сонячною та малохмарною. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 13−17° тепла, а вдень 27−31° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 серпня прогнозується відносно спокійною. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 4 серпня погода в Україні буде теплою і сонячною. У західних областях країни температура повітря вдень повинна піднятися до 30° вище нуля, а в південних областях вдень температура становитиме 28−30° тепла.