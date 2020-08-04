Як курсуватимуть потяги у «червоній» зоні, розповів Криклій

Як курсуватимуть потяги у «червоній» зоні. Фото: Вчасно

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Ракурс

«Укрзалізниця» у зв’язку з посиленням карантинних обмежень в Україні і поділом країни на карантинні зони внесла корективи у режим руху потягів.

Потяги у «червоній» зоні зупинятимуться тільки для висадки пасажирів. Про це повідомив у ефірі «Громадського радіо» міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Міністр уточнив, що пасажири, які мають намір зійти з поїзда у «червоній» зоні, повинні будуть попереджати заздалегідь про це провідників.

Мені здається, треба було заздалегідь повідомити людей, як буде курсувати потяг. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було забезпечити висадку. Тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити — це не проблема. Людина може вийти з потяга, але назад уже не зайде, і зрозуміло, що підсідати на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюсь, що завтра в уряді такі зміни до постанов зроблять, — уточнив Криклій.



Як відомо, Міністерство охорони здоров’я включило до «червоної» зони три регіони: Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.

Нагадаємо, 3 серпня у Тернополі пасажири потягу «Укрзалізниці», влаштували бунт, вимагаючи його зупинки в місті, віднесеному до «червоної» зони. Пасажири придбали квитки ще до того, як стало відомо про віднесення Тернополя до «червоної» зони. Уже у поїзді від провідників вони дізналися, що в Тернополі потяг не зупинятиметься.