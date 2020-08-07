Как будут охранять пассажиров, рассказали в «Укрзализныце»

https://racurs.ua/n142182-kak-budut-ohranyat-passajirov-rasskazali-v-ukrzaliznyce.html

Ракурс

«Укрзализныця» разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений и правонарушений при перевозке граждан.

Исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Иван Юзик отметил, что реализация этой программы начнется «в сжатые сроки». Об этом сообщает пресс-служба УЗ 7 августа.

Разработанная программа включает:

подписание протокола совместных действий с Министерством внутренних дел о координации усилий;

пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны «Укрзализныци»;

установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля;

борьбу с кражами на вокзалах;

борьбу с безбилетными перевозками.

По словам Юзика, в «Укрзализныце» сформируют так называемую профессиональную группу «провокаторов», которые помогут разоблачить недобросовестных сотрудников, пропускающих безбилетных пассажиров.

Указанную программу в УЗ пообещали представить на следующей неделе.

Цель нашей комплексной программы — это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия, — резюмировал глава «Укрзализныци».

Напомним, минувшими выходными соцсети взбудоражила история женщины, которую избил и хотел изнасиловать в поезде незнакомый мужчина. Все это происходило на глазах ее семилетнего сына. По словам потерпевшей, ей удалось спрятаться в купе проводника в соседнем вагоне, а полицию в Киеве вызвал не начальник поезда, а ее муж. Злоумышленника арестовали на два месяца, он ехал без билета.

«Укрзализныця» уволила сотрудников, которые проигнорировали инцидент в поезде № 9/10 сообщением Киев — Мариуполь. По словам женщины, начальник поезда и проводник вагона уговаривали ее «не обращаться в полицию», чтобы у них не было проблем, и даже обещали за это деньги.

В 2013 году УЗ отказалась от сопровождения поездов правоохранителями.