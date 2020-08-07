Почему заместителем Ермака стал чиновник времен Януковича, объяснил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n142181-zamestitelem-ermaka-stal-eks-chinovnik-mvd-vremen-yanukovicha-zelenskiy-obyasnil-kadrovoe-reshenie.html

Ракурс

Олег Татаров, который при президентстве Виктора Януковича был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, стал заместителем руководителя Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский отметил, что руководство ОПУ может самостоятельно подбирать себе кадры. Глава государства не видит ничего плохого в том, что он был чиновником высокого ранга при Януковиче, потому что «мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди побежали вместе с господином Януковичем». Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

В принципе, многие люди остались нормальными, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо — всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Януковича, считать «старой» властью, — сказал Зеленский.



Также Зеленский добавил, что ничего не имеет против служащих, которые работали при правлении президента Петра Порошенко. Президент считает, что «главное — чтобы человек был честный».

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой Трехсторонней контактной группы.