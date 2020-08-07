Чому заступником Єрмака став чиновник часів Януковича, пояснив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

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Олег Татаров, який при президентстві Віктора Януковича був заступником начальника Головного слідчого управління МВС, став заступником керівника Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що керівництво ОПУ може самостійно підбирати собі кадри. Глава держави не бачить нічого поганого в тому, що він був чиновником високого рангу при Януковичі, бо «ми всі жили за часів Януковича, але деякі люди побігли разом з паном Януковичем». Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Мар’їнці Донецької області. Трансляцію заходу вів Офіс президента у Facebook.

В принципі, багато людей залишились нормальні, які не зрадили Україні. Мені здається, що це не є справедливим — всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Віктора Януковича, вважати «старою» владою, — сказав Зеленський.



Також Зеленський додав, що нічого немає проти службовців, які працювали за правління президента Петра Порошенка. Президент вважає, що «головне — щоб людина була чесна».

Нагадаємо, 6 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, чому призначив першого президента України Леоніда Кравчука до Тристоронньої контактної групи.