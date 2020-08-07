Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира. Фото: Нева-інфо

Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира (ФОТО)

7 сер 2020, 14:03
999

Банду наркоторговців викрито у Житомирі. Ватажком і організатором банди виявився лікар однієї із поліклінік міста. Лікар залучив до продажу наркотиків одну з посадових осіб обласного спеціалізованого медичного центру замісної терапії та медсестру цього закладу.

Члени банди шляхом фальсифікацій отримували надлишок препаратів, що містять наркотичні речовини, у диспансері для наркозалежних. Наркотики потім поширювалися, зокрема, і через деякі аптеки міста за підробленими рецептами. Також для реалізації «товару» залучалися наркомани і торговці наркотиками, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира. Фото: НацполіціяПравоохоронці провели 17 обшуків за місцем проживання та роботи членів банди. Під час обшуків були виявлені медпрепарати з вмістом наркотичних речовин, зброю, боєприпаси, гроші та документація.

Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира. Фото: НацполіціяОдин із наркоторговців під час обшуку вихопив ніж. Він спочатку порізав собі руку, а потім завдав ножового поранення одному з поліцейських.

Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира. Фото: НацполіціяЧленам банди наркоторговців загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до 10 років із конфіскацією майна.


Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира. Фото: Нацполіція

Як раніше писав «Ракурс», в Одеському морському порту в контейнері з бананами виявлено партію кокаїну загальною вагою 56,4 кг. На «чорному ринку» ціна такої кількості кокаїну становить близько 200 млн грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿