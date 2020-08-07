Банду наркоторговців очолював лікар із Житомира. Фото: Нева-інфо

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Ракурс

Банду наркоторговців викрито у Житомирі. Ватажком і організатором банди виявився лікар однієї із поліклінік міста. Лікар залучив до продажу наркотиків одну з посадових осіб обласного спеціалізованого медичного центру замісної терапії та медсестру цього закладу.

Члени банди шляхом фальсифікацій отримували надлишок препаратів, що містять наркотичні речовини, у диспансері для наркозалежних. Наркотики потім поширювалися, зокрема, і через деякі аптеки міста за підробленими рецептами. Також для реалізації «товару» залучалися наркомани і торговці наркотиками, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Правоохоронці провели 17 обшуків за місцем проживання та роботи членів банди. Під час обшуків були виявлені медпрепарати з вмістом наркотичних речовин, зброю, боєприпаси, гроші та документація.

Один із наркоторговців під час обшуку вихопив ніж. Він спочатку порізав собі руку, а потім завдав ножового поранення одному з поліцейських.

Членам банди наркоторговців загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до 10 років із конфіскацією майна.

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