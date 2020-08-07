Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира. Фото: Нева-инфо

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Ракурс

Банда наркоторговцев разоблачена в Житомире. Главарем и организатором банды оказался врач одной из поликлиник города. Врач привлек к продаже наркотиков одного из должностных лиц областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медсестру этого учреждения.

Члены банды путем фальсификаций получали избыток препаратов, содержащих наркотические вещества, в диспансере для наркозависимых. Наркотики затем распространялись, в том числе и через некоторые аптеки города по поддельным рецептам. Также для реализации «товара» привлекались наркоманы и торговцы наркотиками, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По факту начато уголовное производства по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители провели 17 обысков по месту жительства и работы членов банды. Во время обысков были обнаружены медпрепараты с содержанием наркотических веществ, оружие, боеприпасы, деньги и документация.

Один из наркоторговцев во время обыска выхватил нож. Он сначала порезал себе руку, а затем нанес ножевое ранение одному из полицейских.

Членам банды наркоторговцев грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

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