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Ракурс
Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира. Фото: Нева-инфо

Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира (ФОТО)

7 авг 2020, 14:03
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Банда наркоторговцев разоблачена в Житомире. Главарем и организатором банды оказался врач одной из поликлиник города. Врач привлек к продаже наркотиков одного из должностных лиц областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медсестру этого учреждения.

Члены банды путем фальсификаций получали избыток препаратов, содержащих наркотические вещества, в диспансере для наркозависимых. Наркотики затем распространялись, в том числе и через некоторые аптеки города по поддельным рецептам. Также для реализации «товара» привлекались наркоманы и торговцы наркотиками, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По факту начато уголовное производства по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира. Фото: Нацполиция

Правоохранители провели 17 обысков по месту жительства и работы членов банды. Во время обысков были обнаружены медпрепараты с содержанием наркотических веществ, оружие, боеприпасы, деньги и документация.

Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира. Фото: Нацполиция

Один из наркоторговцев во время обыска выхватил нож. Он сначала порезал себе руку, а затем нанес ножевое ранение одному из полицейских.

Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира. Фото: Нацполиция

Членам банды наркоторговцев грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 10 лет с конфискацией имущества.


Банду наркоторговцев возглавлял врач из Житомира. Фото: Нацполиция

Как ранее писал «Ракурс», в Одесском морском порту в контейнере с бананами обнаружена партия кокаина общим весом 56,4 кг. На «черном рынке» цена такого количества кокаина составляет около 200 млн грн.

Источник: Ракурс


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