7 млн грн виплат для учасників АТО привласнили на Тернопільщині

https://racurs.ua/ua/n142179-7-mln-grn-vyplat-dlya-uchasnykiv-ato-pryvlasnyly-na-ternopilschyni.html

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7 млн грн виплат для учасників АТО привласнили на Тернопільщині. Місцева прокуратура встановила, що група осіб розробила шахрайську схему з метою заволодіння виплатами для військовослужбовців.

Викрито групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи 7 млн грн, виділених для виплати одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, та здійснили замах на заволодіння ще 6 млн грн. Чотирьом особам повідомлено про підозру, — повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Дії зловмисників класифікуються за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідство встановило, троє мешканців Тернополя та киянин підшуковували військових нібито з метою надання допомоги в отриманні групи інвалідності.

Оформляли пакет підроблених медичних документів. На підставі цих документів підозрювані звертались до Міноборони із заявою про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, — розповіли в прокуратурі.

Таким чином впродовж 2018−2019 років підозрювані заволоділи понад 7 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання чотирьом особам запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює управління Нацполіції в Тернопільській області за супроводу СБУ.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці в Житомирській області припинили протизаконні дії 33-річного лікаря військового госпіталю, який вимагав у ветерана операції Об'єднаних сил 1 тис. дол. за призначення «правильної» групи інвалідності.