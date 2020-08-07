Карантинні зони в Україні змінилися. Фото: НГУ

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Карантин в Україні діятиме до 31 серпня, проте він є адаптивним. Карантинні зони в Україні змінили у п’ятницю, 7 серпня.

Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район потрапили у «червону» зону за рівнем поширення COVID-19. Ця зона є найсуворішою і передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом. Про це свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони.

У «помаранчеву» зону потрапив Луцьк, який раніше значився у «червоній» зоні. А Тернопіль перевели із «червоної» у «зелену» зону. Окрім того, у «помаранчевій» зоні значиться Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівщини.

У «жовтій» зоні значаться Прилуки, Ніжин, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп, Калуш, Коломия та Дубно.

Також у цій зоні вказані наступні райони:

Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області;

Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський Житомирської області;

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський район Закарпаття;

Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький райони Прикарпаття;

Гощанський та Здолбунівський район Рівненщини;

Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський та Чемеровецький район Хмельницької області;

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський райони Тернопільчини;

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Буковини;

Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький райони Чернігівської області.

До «зеленої» із «жовтої» зони потрапили Вінниця, Хмельницький та Новоград-Волинський райони. Київ та більшість регіонів України також у «зеленій» зоні.

Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

Нагадаємо, 31 липня Україну поділили на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» карантинні зони. Як відомо, поділ України на зони здійснюватимуть щоп’ятниці. Кожні нові зміни діятимуть з понеділка наступного тижня.