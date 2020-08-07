Карантинные зоны в Украине изменились. Фото: НГУ

https://racurs.ua/n142178-karantinnye-zony-v-ukraine-izmenilis-kakie-goroda-stali-krasnymi-karta.html

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Карантин в Украине введен до 31 августа, но он является адаптивным. Карантинные зоны в Украине изменили в пятницу, 7 августа.

Харьков, Костопольский район Ровенской области и Кицманский район попали в «красную» зону по уровню распространения COVID-19. Эта зона является наиболее жесткой и предполагает наихудшую ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделению Украины на карантинные зоны.

В «оранжевую» зону попал Луцк, который ранее числился в «красной» зоне. А Тернополь перевели из «красной» в «зеленую» зону. Кроме того, в «оранжевой» зоне значится Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовщины.

В «желтой» зоне значатся Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя и Дубно.

Также в этой зоне указаны следующие районы:

Киверцовский и Маневичский районы Волынской области;

Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский Житомирской области;

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский район Закарпатья;

Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Прикарпатья;

Гощанский и Здолбуновский район Ровенщины;

Белогорский, Белогорский, Красиловский, Теофипольский и Чемеровецкий район Хмельницкой области;

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий, Чортковский районы Тернопольской области;

Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Буковины;

Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкий районы Черниговской области.

В «зеленую» из «желтой» зоны попали Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский районы. Киев и большинство регионов Украины также в «зеленой» зоне.

Новое разделение вступит в силу с понедельника, 10 августа.

Напомним, 31 июля Украину разделили на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» карантинные зоны. Как известно, разделение Украины на зоны осуществлять по пятницам. Каждые новые изменения будут действовать с понедельника следующей недели.