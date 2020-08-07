Экс-боец ВСУ занимался антиукраинской пропагандой. Фото: УНИАН

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Ракурс

Агрессия России проявляется не только на линии разграничения, гибридная война предполагает и пророссийскую агитацию на просторах интернета. Антиукраинские интернет-провокаторы в соцсетях пытаются обострить ситуацию внутри Украины и призывают к нарушению территориальной целостности страны.

К сожалению, антиукраинскими провокаторами являются не только сотрудники российских спецслужб, но и украинские граждане, которые публикуют пророссийские посты в соцсетях. Недавно в Сумах Служба безопасности Украины разоблачила одного из таких интернет-провокаторов, которым оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина нарушил данную Украине военную присягу и призывал в соцсетях к нарушению территориальной целостности Украины. Он публиковал на своей страничке в соцсетях пророссийские агитационные материалы, а также агитировал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима прекращения огня на Донбассе.

В результате обысков по месту жительства провокатора правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Действия бывшего военнослужащего квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Также объявлено о подозрении в содействии террористической организации сепаратистскому интернет-агитатору из Кировоградщины. Житель Александрийского района в соцсетях собирал финансовую помощь боевикам.

Как ранее писал «Ракурс», боевики так называемой ДНР получали соцвыплаты из государственного бюджета Украины благодаря противоправной деятельности группы лиц в Донецкой области. Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированных территорий паспорта граждан Украины и помогали собрать необходимый пакет документов для получения соцвыплат из госбюджета Украины.