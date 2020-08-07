Екс-боєць ЗСУ займався антиукраїнською пропагандою. Фото: УНІАН

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Ракурс

Агресія Росії проявляється не тільки на лінії розмежування, гібридна війна передбачає і проросійську агітацію в інтернеті. Антиукраїнські інтернет-провокатори в соцмережах намагаються загострити ситуацію всередині України і закликають до порушення територіальної цілісності країни.

На жаль, антиукраїнськими провокаторами є не тільки співробітники російських спецслужб, а й українські громадяни, які публікують проросійські пости в соцмережах. У Сумах Служба безпеки України викрила одного з таких інтернет-провокаторів, яким виявився колишній військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє прес-служба СБУ.

Чоловік порушив дану Україні військову присягу і закликав в соцмережах до порушення територіальної цілісності України. Він публікував на своїй сторінці в соцмережах проросійські агітаційні матеріали, а також агітував учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій і порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Внаслідок обшуків за місцем проживання провокатора правоохоронці вилучили комп’ютер і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Дії колишнього військовослужбовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Також оголошено про підозру у сприянні терористичній організації сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Житель Олександрійського району в соцмережах збирав фінансову допомогу бойовикам.

Як раніше писав «Ракурс», бойовики так званої ДНР отримували соцвиплати з державного бюджету України завдяки протиправній діяльності групи осіб у Донецькій області. Зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованих територій паспорти громадян України і допомагали зібрати необхідний пакет документів для отримання соцвиплат з держбюджету України.