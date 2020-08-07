Кличко показав, як здійснюються будівельні роботи метро на Виноградар. Фото:

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У Києві будівництво лінії метрополітену до житлового масиву Виноградар, розташованого в Подільському районі міста, триває.

Орієнтовно за два тижні почнуть розробляти тунель між станціями «Сирець» та «Мостицька». Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 7 серпня показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції «Мостицька».

Міський голова додав, що 6 серпня він був на майданчику, де повинна з’явитися станція «Мостицька», й спілкувався з німецькими фахівцями — представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Зазначається, що за 14 днів мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями «Мостицька» та «Сирець».

За словами мера, через коронавірусний карантин німецькі робітники раніше не могли приїхати до України і це трохи вплинула на графік робіт. Будівельники метро вважають, що це не призведе до значних затримок будівництва, а в разі необхідності процес прискорять.

Кличко запевнив, що місто тримає на контролі цей важливий проект і фінансує його в повному обсязі. Градоначальник запевнив, що дві станції метро можуть з’явитися наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, у квітні Кличко показував, як тривають роботи зі збирання прохідницького комплексу німецької компанії Herrenknecht для прокладання тунелю під нові станції на Виноградарі.