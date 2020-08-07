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Коронавірус у Києві “підкорив” нову вершину — Кличко налякав статистикою

Коронавірус у Києві «підкорив» нову вершину — Кличко налякав статистикою

7 сер 2020, 12:35
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Захворювання на коронавірус у Києві виявили ще у 186 мешканців. З початку серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію у столиці України зростає щодня.

186 виявлених випадків — тільки за минулу добу. 11 із них — діти. На сьогодні в столиці вже 9 тис. 178 підтверджених випадків COVID-19, — повідомив 7 серпня Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

  • 94 жінки віком від 19 до 84 років;

  • семеро дівчат — від двох до 16 років;

  • 81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв;

  • четверо хлопців від року до 13.

До лікарень Києва шпиталізували 20 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції. Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі — 47;

  • Деснянському районі — 30;

  • Святошинському районі — 20 випадків.

Зокрема, троє працівників пекарні № 8 «Київхлібу» звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстеження провели для всього колективу — 77 працівників підприємства.

37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, — повідомив Кличко.

Коронавірус у Києві “підкорив” нову вершину

Мер Києва додав, що всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції. Окрім цього, в Солом’янському районі міста захворів фахівець райуправління освіти. Вдалося встановити 62 осіб, з якими він контактував. У трьох із них підозрюють коронавірусну інфекцію.


Захисну маску носять не в кишені, а на обличчі! Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком, — наголосив Віталій Кличко.

Джерело: Ракурс


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