Коронавірус у Києві “підкорив” нову вершину — Кличко налякав статистикою

https://racurs.ua/ua/n142175-koronavirus-u-kyievi-pidkoryv-novu-vershynu-klychko-nalyakav-statystykou.html

Ракурс

Захворювання на коронавірус у Києві виявили ще у 186 мешканців. З початку серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію у столиці України зростає щодня.

186 виявлених випадків — тільки за минулу добу. 11 із них — діти. На сьогодні в столиці вже 9 тис. 178 підтверджених випадків COVID-19, — повідомив 7 серпня Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

94 жінки віком від 19 до 84 років;

семеро дівчат — від двох до 16 років;

81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв;

четверо хлопців від року до 13.

До лікарень Києва шпиталізували 20 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції. Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі — 47;

Деснянському районі — 30;

Святошинському районі — 20 випадків.

Зокрема, троє працівників пекарні № 8 «Київхлібу» звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстеження провели для всього колективу — 77 працівників підприємства.

37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, — повідомив Кличко.

Мер Києва додав, що всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції. Окрім цього, в Солом’янському районі міста захворів фахівець райуправління освіти. Вдалося встановити 62 осіб, з якими він контактував. У трьох із них підозрюють коронавірусну інфекцію.