Коронавірус у Києві «підкорив» нову вершину — Кличко налякав статистикою

Коронавірус у Києві «підкорив» нову вершину — Кличко налякав статистикоюhttps://racurs.ua/ua/n142175-koronavirus-u-kyievi-pidkoryv-novu-vershynu-klychko-nalyakav-statystykou.htmlРакурс
Захворювання на коронавірус у Києві виявили ще у 186 мешканців. З початку серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію у столиці України зростає щодня.
186 виявлених випадків — тільки за минулу добу. 11 із них — діти. На сьогодні в столиці вже 9 тис. 178 підтверджених випадків COVID-19, — повідомив 7 серпня Віталій Кличко.
Серед тих, хто захворіли:
94 жінки віком від 19 до 84 років;
семеро дівчат — від двох до 16 років;
81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв;
четверо хлопців від року до 13.
До лікарень Києва шпиталізували 20 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції. Найбільше випадків захворювання виявили у:
Дарницькому районі — 47;
Деснянському районі — 30;
Святошинському районі — 20 випадків.
Зокрема, троє працівників пекарні № 8 «Київхлібу» звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстеження провели для всього колективу — 77 працівників підприємства.
37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, — повідомив Кличко.
Мер Києва додав, що всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції. Окрім цього, в Солом’янському районі міста захворів фахівець райуправління освіти. Вдалося встановити 62 осіб, з якими він контактував. У трьох із них підозрюють коронавірусну інфекцію.
Захисну маску носять не в кишені, а на обличчі! Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком, — наголосив Віталій Кличко.