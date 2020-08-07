Коронавирус в Киеве «покорил» новую вершину — Кличко напугал статистикой — коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве «покорил» новую вершину — Кличко напугал статистикойhttps://racurs.ua/n142175-koronavirus-v-kieve-pokoril-novuu-vershinu-klichko-napugal-statistikoy.htmlРакурс
Заболевание коронавирусом в Киеве обнаружили еще у 186 жителей. С начала августа число больных коронавирусной инфекцией в столице Украины растет с каждым днем.
186 выявленных случаев — только за прошедшие сутки. 11 из них — дети. На сегодня в столице уже 9 тыс. 178 подтвержденных случаев COVID-19, — сообщил 7 августа Виталий Кличко.
Среди заболевших:
94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;
семь девочек — от двух до 16 лет;
81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет;
четыре мальчика от года до 13 лет.
В больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Другие находятся на самоизоляции. Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Дарницком районе — 47;
Деснянском районе — 30;
Святошинском районе — 20 случаев.
В частности, три работника пекарни № 8 «Киевхлеба» обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили наличие COVID-19 у них. После этого обследование провели для всего коллектива — 77 работников предприятия.
37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, — сообщил Кличко.
Мэр Киева добавил, что все больные и контактные лица находятся на самоизоляции. Кроме этого, в Соломенском районе города заболел специалист райуправления образования. Удалось установить 62 человек, с которыми он контактировал. У трех из них подозревают коронавирусную инфекцию.
Защитную маску носят не в кармане, а на лице! Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком, — отметил Виталий Кличко.