Коронавирус в Киеве «покорил» новую вершину — Кличко напугал статистикой — коронавирус в Киеве

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Заболевание коронавирусом в Киеве обнаружили еще у 186 жителей. С начала августа число больных коронавирусной инфекцией в столице Украины растет с каждым днем.

186 выявленных случаев — только за прошедшие сутки. 11 из них — дети. На сегодня в столице уже 9 тыс. 178 подтвержденных случаев COVID-19, — сообщил 7 августа Виталий Кличко.

Среди заболевших:

94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;

семь девочек — от двух до 16 лет;

81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет;

четыре мальчика от года до 13 лет.

В больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Другие находятся на самоизоляции. Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 47;

Деснянском районе — 30;

Святошинском районе — 20 случаев.

В частности, три работника пекарни № 8 «Киевхлеба» обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили наличие COVID-19 у них. После этого обследование провели для всего коллектива — 77 работников предприятия.

37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, — сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что все больные и контактные лица находятся на самоизоляции. Кроме этого, в Соломенском районе города заболел специалист райуправления образования. Удалось установить 62 человек, с которыми он контактировал. У трех из них подозревают коронавирусную инфекцию.