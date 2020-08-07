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Коломойский ответил на обвинения в краже денег «ПриватБанка». Фото: 24 канал

Кража миллиардов из «ПриватБанка» — Коломойский ответил на обвинения

7 авг 2020, 12:27
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Игорь Коломойский, олигарх и экс-владелец «ПриватБанка», ответил на обвинения в краже миллиардов долларов из его бывшего банка.

Бизнесмен заверил, что все средства, о которых заявило Министерство юстиции США, были инвестированы из собственных доходов, полученных в 2007—2008 годах по соглашению с Evraz. Также эти деньги были получены из доходов других бизнесов, хранившихся в «ПриватБанке». Все обвинения в краже денег Коломойский отверг. Об этом 7 августа заявил в комментарии «Громадському».

Отмечается, что Коломойский имел в виду сделку 2007 года, согласно которой он вместе с партнерами по группе «Приват» продали компании Evraz свои металлургические активы в Украине, которые принадлежали им. Вместо этого Коломойский получил 9,72% акций группы Evraz. На этой сделке Коломойский с партнерами заработали почти 4 млрд долл.


Напомним, Министерство юстиции США 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из «ПриватБанка», которые он затем «отмыл» в США.

В США считают, что Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом тратили выведенные из «ПриватБанка» деньги на приобретение коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов в США. Минюст требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.


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