Певица Глюк'oZa стала невъездной в Украину. Фото: Cosmopolitan

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Ракурс

Певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) пополнила список невъездных в Украину российских артистов. Она не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту «Борисполь», когда прилетела в Украину с частным визитом из Минска.

Пограничники установили, что певица нарушала украинское законодательство и незаконно посещала аннексированный Крым. На полуострове певица давала концерты и выступала на частных вечеринках, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Глюк’oZa путалась в показаниях и сначала утверждала, что последний раз была в Крыму в 2013 году.

В связи с незаконным посещением оккупированного Крыма гражданке России запретили въезжать в Украину на протяжении следующих трех лет. Певица была отправлена обратным рейсом в Беларусь.

Как ранее писал «Ракурс», Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной такого решения стало заявление артиста о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов.