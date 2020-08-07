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Ракурс
Певица Глюк'oZa стала невъездной в Украину. Фото: Cosmopolitan

Певицу Глюк’oZу выдворили из Украины (ФОТО, ВИДЕО)

7 авг 2020, 12:05
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Певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) пополнила список невъездных в Украину российских артистов. Она не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту «Борисполь», когда прилетела в Украину с частным визитом из Минска.

Пограничники установили, что певица нарушала украинское законодательство и незаконно посещала аннексированный Крым. На полуострове певица давала концерты и выступала на частных вечеринках, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Певица Глюк'oZa стала невъездной в Украину. Фото: ГПС

Глюк’oZa путалась в показаниях и сначала утверждала, что последний раз была в Крыму в 2013 году.

Певица Глюк'oZa стала невъездной в Украину. Фото: ГПС

В связи с незаконным посещением оккупированного Крыма гражданке России запретили въезжать в Украину на протяжении следующих трех лет. Певица была отправлена обратным рейсом в Беларусь.


Как ранее писал «Ракурс», Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной такого решения стало заявление артиста о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов.

Источник: Ракурс


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