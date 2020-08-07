Співачку Глюк’oZу видворили з України — названо причину (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142173-spivachka-gluk-oza-stala-nev-yiznou-v-ukrayinu-foto-video.htmlРакурс
Співачка Глюк’oZa (Наталя Іонова) поповнила список нев’їзних в Україну російських артистів. Вона не змогла пройти паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль», коли прилетіла в Україну з приватним візитом із Мінська.
Прикордонники встановили, що співачка порушувала українське законодавство і незаконно відвідувала анексований Крим. На півострові співачка давала концерти і виступала на приватних вечірках, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Глюк’oZa плуталася у свідченнях і спочатку стверджувала, що останнього разу була в Криму в 2013 році.
У зв’язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму громадянці Росії заборонили в’їжджати до України протягом наступних трьох років. Співачка була відправлена зворотним рейсом до Білорусі.
Як раніше писав «Ракурс», Служба безпеки України заборонила в’їзд російському співакові Валерію Сюткіну. Причиною такого рішення стала заява артиста про «доцільність» анексії Криму в ефірі одного з російських телеканалів.