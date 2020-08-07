Співачка Глюк'oZa стала нев'їзною в Україну. Фото: Cosmopolitan

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Ракурс

Співачка Глюк’oZa (Наталя Іонова) поповнила список нев’їзних в Україну російських артистів. Вона не змогла пройти паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль», коли прилетіла в Україну з приватним візитом із Мінська.

Прикордонники встановили, що співачка порушувала українське законодавство і незаконно відвідувала анексований Крим. На півострові співачка давала концерти і виступала на приватних вечірках, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Глюк’oZa плуталася у свідченнях і спочатку стверджувала, що останнього разу була в Криму в 2013 році.

У зв’язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму громадянці Росії заборонили в’їжджати до України протягом наступних трьох років. Співачка була відправлена ​​зворотним рейсом до Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», Служба безпеки України заборонила в’їзд російському співакові Валерію Сюткіну. Причиною такого рішення стала заява артиста про «доцільність» анексії Криму в ефірі одного з російських телеканалів.