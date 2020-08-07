Стало відомо, що принц Гаррі подарував Меган Маркл на день народження

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Ракурс

Меган Маркл нещодавно виповнилося 39 років. Дружина британського принца Гаррі провела цей день у компанії чоловіка, сина Арчі та матері Дорії.

Гаррі приготував для акторки святкову вечерю та подарував кольє. День народження вони відсвяткували у маєтку в Лос-Анджелесі, пише видання Us Weekly.

Принц Гаррі власноруч приготував для Меган романтичну вечерю з трьох страв. Британець скористався допомогою матері Маркл Дорії. Також ввечері герцог Сассекський організував на день народження Меган величезний шоколадний торт та вручив їй фотографію у рамці, на якій вони були зображені разом.

Окрім цього, Маркл отримала від чоловіка кольє, дизайн якого створили на замовлення. За словами джерел ЗМІ, поки за однорічним онуком Арчі доглядала бабуся, подружжя залишилося наодинці. Наступний день народження Меган Маркл планує відзначити гучно, зібравши всіх друзів на вечірку з нагоди ювілею.

Нагадаємо, понад півроку тому герцоги Сассекські відмовились від королівських повноважень та публічного життя, проте час від часу продовжують з’являтися на публіці, здебільшого як волонтери. Проте після переїзду пари до «столиці папараці» Лос-Анджелесу їм не вдається уникнути уваги преси.