Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождения

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Ракурс

Меган Маркл недавно исполнилось 39 лет. Жена британского принца Гарри провела этот день в компании мужа, сына Арчи и матери Дории.

Гарри приготовил для актрисы праздничный ужин и подарил колье. День рождения они отпраздновали на вилле в Лос-Анджелесе, пишет издание Us Weekly.

Принц Гарри собственноручно приготовил для Меган романтический ужин из трех блюд. Британец воспользовался помощью матери Маркл Дории. Также вечером герцог Сассекский организовал на день рождения Меган огромный шоколадный торт и вручил ей фотографию в рамке, где они изображены вместе.

Кроме этого, Маркл получила от мужа колье, дизайн которого создали по заказу. По словам источников СМИ, пока за годовалым внуком Арчи ухаживала бабушка, супруги остались наедине. Следующий день рождения Меган Маркл планирует отметить громко, собрав всех друзей на вечеринку по случаю юбилея.

Напомним, полгода назад герцоги Сассекские отказались от королевской и публичной жизни, однако время от времени продолжают появляться на публике, в основном как волонтеры. Однако после переезда пары в «столицу папарацци» Лос-Анджелес им не удается избежать внимания прессы.