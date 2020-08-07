Четвертого фигуранта «дела Новака» арестовали в Польше. Фото: rg.ru

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Ракурс

«Дело Новака», в котором фигурирует бывший глава «Укравтодора» Славомир Новак, набирает обороты. Четвертого фигуранта «дела Новака» арестовали в Польше по решению Варшавского суда.

Представителя польской компании, занимающейся управлением инфраструктурными проектами, задержали в связи с расследованием о коррупции и отмывании денег в сфере дорожных инвестиций в Украине. Об этом сообщает «Польское радио».

Вчера, 6 августа, задержанного обвинили в даче взятки Новаку. Отмечается, что тогдашнему главе «Укравтодора» тот предлагал более 187 тыс. долл. Было договорено, что Новак будет влиять на выбор Дорожного агентства предложения, составленного компанией этого мужчины. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте украинских дорог. За это ему грозит 12 лет заключения.

За это задержанный планировал дать Новаку взятку в размере 10% от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Эти деньги должны были быть перечислены в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной на Кипре по рекомендации Новака.

По словам следователей, компания задержанного получила контракт в Украине, однако не начала его выполнение. Также не произошел перерасчет обещанного неправомерного вознаграждения.

Напомним, в июле бывший руководитель «Укравтодора» Славомир Новак был арестован судом Варшавы на три месяца. Бывшему чиновнику инкриминируют управление организованной преступной группой.