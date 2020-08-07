Четвертого фігуранта «справи Новака» арештували у Польщі. Фото: rg.ru

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«Справа Новака», у якій фігурує колишній керівник «Укравтодору» Славомір Новак, набирає обертів. Четвертого фігуранта кримінального провадження арештували у Польщі за рішенням Варшавського суду.

Представника польської компанії, що займається управлінням інфраструктурними проектами, затримали у справі про корупцію та відмивання грошей у зв’язку з дорожніми інвестиціями в Україні. Про це повідомляє «Польське радіо».

Вчора, 6 серпня, затриманого звинуватили у дачі хабаря Новаку. Зазначається, що тодішньому очільнику «Укравтодору» той пропонував понад 187 тис. дол. Було домовлено, що Новак впливатиме на вибір Дорожнього агентства пропозиції, складеної компанією цього чоловіка. Пропозиція стосувалася підготовки проектних документів та нагляду за роботами при ремонті українських автошляхів. За це йому загрожує 12 років ув’язнення.

За це затриманий планував дати Новаку хабар у розмірі 10% від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Ці гроші повинні були бути перераховані у виді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованої для цього на Кіпрі за рекомендацією Новака.

За словами слідчих, компанія затриманого отримала контракт в Україні, однак не розпочала його виконання. Також не відбулося перерахунку обіцяної неправомірної винагороди.

Нагадаємо, у липні колишній керівник «Укравтодору» Славомір Новак був заарештований судом Варшави на три місяці. Колишньому посадовцю інкримінують управління організованою злочинною групою.