Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці грошей «ПриватБанку». Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142174-kolomoyskyy-vidpoviv-na-zvynuvachennya-u-kradijci-milyardiv-iz-pryvatbanku.html

Ракурс

Ігор Коломойський, олігарх та екс-власник «ПриватБанку», відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з його колишнього банку.

Бізнесмен запевнив, що усі кошти, про які заявило Міністерство юстиції США, були інвестовані з власних доходів, отриманих в 2007—2008 роках за угодою з Evraz. Також ці гроші були отримані з доходів інших бізнесів, що зберігалися в «ПриватБанку». Всі звинувачення у крадіжці грошей Коломойський відкинув. Про це він 7 серпня заявив у коментарі «Громадському».

Зазначається, що Коломойський мав на увазі угоду 2007 року, згідно з якою він разом із партнерами з групи «Приват» продали компанії Evraz свої металургійні активи в Україні, що належали їм. Натомість Коломойський отримав 9,72% акцій групи Evraz. На цій угоді Коломойський з партнерами заробили майже 4 млрд дол.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з «ПриватБанку», які він потім «відмив» у США.

У США вважають, що Коломойський та Боголюбов разом із американцями Уріелем Лейбером та Мордехаєм Корфом витрачали виведені з «ПриватБанку» гроші на придбання комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів у США. Мін’юст вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні.