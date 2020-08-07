Кличко показал, как осуществляются строительные работы метро на Виноградарь. Фото:

https://racurs.ua/n142176-klichko-pokazal-kak-stroyat-metro-na-vinogradar-video.html

Ракурс

В Киеве строительство линии метрополитена до жилого массива Виноградарь, расположенного в Подольском районе города, продолжается.

Ориентировочно через две недели начнут разрабатывать тоннель между станциями «Сырец» и «Мостицкая». Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 7 августа показал видео со строительной площадки возле будущей станции «Мостицкая».

Городской голова добавил, что 6 августа он был на площадке, где должна появиться станция «Мостицкая», и общался с немецкими специалистами — представителями завода-производителя туннелепроходного щита. Отмечается, что через 14 дней должны начаться работы по разработке тоннеля между станциями «Мостицкая» и «Сырец».

По словам мэра, из-за коронавирусного карантина немецкие рабочие ранее не могли приехать в Украину и это немного повлияло на график работ. Строители метро считают, что это не приведет к значительным задержкам строительства, а в случае необходимости процесс ускорят.

Кличко заверил, что город держит на контроле этот важный проект и финансирует его в полном объеме. Градоначальник заверил, что две станции метро могут появиться в конце 2021 года.

Напомним, в апреле Кличко показывал, как идут работы по сборке проходческого комплекса немецкой компании Herrenknecht для прокладки тоннеля под новые станции на Виноградаре.