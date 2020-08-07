7 млн грн выплат для участников АТО присвоили на Тернопольщине

https://racurs.ua/n142179-7-mln-grn-vyplat-dlya-uchastnikov-ato-prisvoili-na-ternopolschine.html

Ракурс

7 млн грн выплат для участников АТО присвоили на Тернопольщине. Местная прокуратура установила, что группа лиц разработала мошенническую схему с целью завладения выплатами для военнослужащих.

Разоблачена группа лиц, которые мошенническим путем завладели 7 млн грн, выделенными для выплаты одноразовой денежной помощи участникам боевых действий, и совершили покушение на завладение еще 6 млн грн. Четырем лицам сообщено о подозрении, — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора 7 августа.

Действия злоумышленников классифицируются по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Следствие установило, что три жителя Тернополя и киевлянин подыскивали военных якобы с целью оказания помощи в получении группы инвалидности.

Оформляли пакет поддельных медицинских документов. На основании этих документов подозреваемые обращались в Минобороны с заявлением о выплате единовременного пособия в размере 250-кратного прожиточного минимума, — рассказали в прокуратуре.

Таким образом в течение 2018−2019 годов подозреваемые завладели свыше 7 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании четырем подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет управление Нацполиции в Тернопольской области при сопровождении СБУ.

Напомним, в феврале правоохранители в Житомирской области пресекли противозаконные действия 33-летнего врача военного госпиталя, который требовал у ветерана операции Объединенных сил 1 тыс. долл. за назначение «правильной» группы инвалидности.