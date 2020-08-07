Як охоронятимуть пасажирів, розповіли в “Укрзалізниці” — напад у поїзді / Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n142182-yak-ohoronyatymut-pasajyriv-rozpovily-v-ukrzaliznyci.html

Ракурс

«Укрзалізниця» розробила програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів та правопорушень під час перевезення громадян.

Виконуючий обов’язки голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик зазначив, що реалізація цієї програми розпочнеться «у стислі терміни». Про це інформує прес-служба УЗ.

Розроблена програма включатиме:

підписання протоколу спільних дій з Міністерством внутрішніх справ щодо координації зусиль;

пілотний проект з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони «Укрзалізниці»;

встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю;

боротьбу з крадіжками на вокзалах;

боротьбу з безквитковими перевезеннями.

За словами Івана Юзика, в «Укрзалізниці» сформують так звану професійну групу «провокаторів», які допоможуть викривати недобросовісних працівників, котрі пропускають до вагонів безквиткових пасажирів.

Вказану програму в УЗ пообіцяли презентувати наступного тижня.

Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі, — резюмував очільник УЗ.

Нагадаємо, на початку серпня соцмережі шокувала історія жінки, яку побив і хотів зґвалтувати в поїзді незнайомий чоловік. Все це відбувалося на очах її семирічного сина. За словами потерпілої, їй вдалося сховатися в купе провідника в сусідньому вагоні, а поліцію в Києві викликав не начальник поїзда, а її чоловік. Зловмисника заарештували на два місяці, він потрапив до потяга без квитка.

«Укрзалізниця» звільнила працівників, які не відреагували на інцидент в потязі № 9/10 сполученням Київ — Маріуполь. За словами жінки, начальник поїзда і провідник вагону вмовляли її «не звертатися до поліції», щоб у них не було проблем, і навіть обіцяли за це гроші.

У 2013 році УЗ відмовилася від супроводу поїздів правоохоронцями.