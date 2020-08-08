«Укрзалізниця» знову змінила режим руху потягів через Луцьк і Тернопіль. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n142221-ukrzaliznycya-znovu-zminyla-rejym-ruhu-potyagiv-cherez-luck-i-ternopil.html

Ракурс

«Укрзалізниця» знову змінила режим руху потягів далекого сполучення через Луцьк та Тернопіль, які до недавнього часу були віднесені до «червоної» карантинної зони. Після виключення міст із «червоної» зони потяги знову будуть здійснювати зупинку, згідно з графіком руху.

Це стало можливим після послаблення карантинних обмежень у цих містах, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Йдеться про потяги:

№ 41/42 Дніпро-Трускавець;

№ 98/97 Ковель-Київ;

№ 88/87 Ковель-Новоолексіївка;

№ 12/11 Одеса-Львів;

№ 81/82 Київ-Ужгород;

№ 49/50 Київ-Трускавець;

№ 136/135 Чернівці-Одеса;

№ 108/107 Одеса-Ужгород;

№ 110/109 Львів-Херсон;

№ 86/85 Львів-Новоолексіївка;

№ 715/716 Київ-Львів.

Також із 8 серпня відновлено зупинки у Луцьку та Тернополі приміських поїздів. Із 10 серпня буде відновлено ​​зупинки усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль, йдеться у повідомленні.

Як раніше писав «Ракурс», у зв’язку з посиленням карантинних обмежень в Україні і поділом країни на карантинні зони «Укрзалізниця» внесла корективи у режим руху потягів. Потяги у «червоній» зоні зупинятимуться тільки для висадки пасажирів.