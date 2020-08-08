Шанси Трампа на виборах оцінив професор, який передбачив перемогу п’яти президентів

Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n142220-shansy-trampa-na-vyborah-ocinyv-profesor-yakyy-peredbachyv-peremogu-p-yaty-prezydentiv.html

Ракурс

Вибори президента США призначені на 3 листопада 2020 року, але досі ніхто не може однозначно відповісти на питання, чи зможе Дональд Трамп зберегти президентське крісло. Професор Американського університету у Вашингтоні Аллан Ліхтман, який передбачив перемогу на виборах п’яти американських президентів, заявив, що Трамп втратить Білий дім після президентських виборів.

Такою заявою професор дав зрозуміти, що він прогнозує перемогу Джо Байдена на майбутніх виборах президента США, пише The New York Times.

Ліхтман регулярно робить прогнози підсумків президентських виборів у США, ґрунтуючи їх на власноруч розробленій системі «13 ключів».

Професор для прогнозів бере до уваги такі фактори, як економіка, займана посада, соціальні хвилювання та скандали, а також особиста харизма кандидатів. Ліхтман вивчає загальну картину, не звертаючи уваги на опитування, аналітику і рейтинги, які постійно змінюються.

Слід уточнити, що з 1984 року Ліхтман помилився лише одного разу, коли у 2000 році переміг Джордж Буш-молодший, а не демократ Альберт Гор. Як відомо, на результати цього голосування вплинуло рішення Верховного суду, який постановив перерахувати голоси у Флориді. Ліхтман також передбачив перемогу Трампа у 2016 році.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп втрачає рейтинг під час передвиборчої кампанії, у той час як його головний опонент колишній віце-президент Байден набирає бали. Байдена готові підтримати 50% опитаних виборців, а за Трампа готові проголосувати лише 36% американців.