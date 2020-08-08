Погода в Україні. Фото: Photographers.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142219-grozy-peremistyatsya-blyjche-do-centru-speka-zberejetsya-lyshe-na-pivdni-pogoda-v-ukrayini-9.html

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Погода в Україні 9 серпня буде відносно теплою, у західних областях очікуються дощі з грозами. В Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях опадів не прогнозують. Вдень температура коливатиметься від 24° на півночі до 33° на півдні, а вночі температура повітря прогріється від 14° на півночі до 21° на півдні.

Вдень дощі з грозами пройдуть у Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 9 серпня буде відносно теплою і сухою, на небі буде спостерігатися хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде сухою, вдень можливі дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі збережеться спекотної, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 30−32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 9 серпня буде теплою. Температура повітря вночі опуститься до 16−18°, вдень — підніметься до 27−29°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 9 серпня буде теплою, опадів не очікується. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень повітря прогріється до 28−30°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 9 серпня буде спокійною, протягом доби можуть спостерігатися незначні зміни магнітного поля.