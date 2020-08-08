Ілон Маск кумедно висміяв пропозицію Сандерса запровадити податок для багатих

https://racurs.ua/ua/n142218-ilon-mask-kumedno-vysmiyav-propozyciu-sandersa-zaprovadyty-podatok-dlya-bagatyh.html

Ракурс

Ілон Маск, співзасновник Tesla та SpaceX, відреагував на пропозицію сенатора-демократа Берні Сандерса запровадити 60% податок на приріст багатства мільярдерів за час пандемії коронавірусу.

Американський мільярдер розкритикував соціалістичні ініціативи Сандерса кумедним коментарем у Twitter.

Зокрема, Ілон Маск поширив мем з фото Сандерса та жартівливою пропозицією.

«Офіційна гра „Хто більше вип'є від Берні Сандерса: Щоразу, коли Бернстер говорить про безкоштовну урядову програму — випийте чуже пиво“», — йшлося у підписі до фото.

Берні Сандерс називає себе демократичним соціалістом. Нещодавно сенатор запропонував використати отримані від нового податку кошти на витрати американців на здоров’я, які не покриваються медичним страхуванням.

Сандерс підрахував, що Ілон Маск мав би виплатити 27,5 млрд дол. за новим податком. Зауважимо, що Берні відповів на жарт Маска посиланням на статтю Los Angeles Times, яка розповідає про державну підтримку компаній Ілона Маска.