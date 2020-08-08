Илон Маск забавно высмеял предложение Сандерса о налоге для богатых

https://racurs.ua/n142218-ilon-mask-zabavno-vysmeyal-predlojenie-sandersa-o-naloge-dlya-bogatyh.html

Ракурс

Илон Маск, соучредитель Tesla и SpaceX, отреагировал на предложение сенатора-демократа Берни Сандерса ввести налог в 60% на прирост богатства миллиардеров за время пандемии коронавируса.

Американский миллиардер раскритиковал социалистические инициативы Сандерса забавным комментарием в Twitter.

В частности, Маск распространил фото Сандерса с предложением.

Официальная игра «Кто больше выпьет от Берни Сандерса: Каждый раз, когда Бернстер говорит о бесплатной правительственной программе — выпейте чужое пиво», — говорилось в подписи к фото.

Берни Сандерс называет себя демократическим социалистом. Недавно сенатор предложил использовать полученные от нового налога средства на расходы американцев на здоровье, которые не покрываются медицинской страховкой.

Сандерс подсчитал, что Маск должен выплатить 27,5 млрд долл. по новому налогу. Кроме этого, Берни не оставил без внимания шутку Маска. Сенатор ответил миллиардеру ссылкой на статью Los Angeles Times, которая рассказывает о государственной поддержке компаний Илона Маска.