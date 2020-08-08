Погода в Украине. Фото: Photographers.com.ua

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Погода в Украине 9 августа будет относительно теплой, в западных областях ожидаются дожди с грозами. В Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах осадков не прогнозируют. Дневная температура будет колебаться от 24° на севере до 33° на юге, а ночью температура воздуха прогреется от 14° на севере до 21° на юге.

Днем дожди с грозами пройдут в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 9 августа будет относительно теплой и сухой, на небе будет наблюдаться облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет сухой, днем возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе сохранится жаркой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 19−21°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 9 августа будет теплой. Температура воздуха ночью опустится до 16−18°, днем — поднимется до 27−29°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 9 августа будет теплой, осадков не ожидается. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​воздух прогреется до 28−30°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 августа будет спокойной, на протяжении суток возможны незначительные возмущения магнитного поля.