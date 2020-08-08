Шансы Трампа на выборах оценил профессор, предсказавший победу пяти президентов

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n142220-prognoz-itogov-vyborov-v-ssha-sdelal-professor-predskazavshiy-pobedu-pyati-prezidentov.html

Ракурс

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года, но до сих пор никто не может однозначно ответить на вопрос, сможет ли Дональд Трамп сохранить президентское кресло. Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на выборах пяти американских президентов, заявил, что Трамп потеряет Белый дом после президентских выборов.

Таким заявлением профессор дал понять, что он прогнозирует победу Джо Байдена на предстоящих выборах президента США, пишет The New York Times.

Лихтман регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в США, основываясь на собственноручно разработанной системе «13 ключей».

Профессор для прогнозов берет во внимание такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личная харизма кандидатов. Лихтман изучает общую картину, не обращая внимания на опросы, аналитику и постоянно изменяющиеся рейтинги.

Следует уточнить, что с 1984 года Лихтман ошибся лишь один раз, когда в 2000 году победил Джордж Буш-младший, а не демократ Альберт Гор. Как известно, на результаты этого голосования повлияло решение Верховного суда, который постановил пересчитать голоса во Флориде. Лихтман также предсказал победу Трампа в 2016 году.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп теряет рейтинг в ходе предвыборной кампании, в то время как его главный оппонент бывший вице-президент Байден набирает баллы. Байдена готовы поддержать 50% опрошенных избирателей, а за Трампа готовы проголосовать лишь 36% американцев.