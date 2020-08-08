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Які регіони не готові до послаблення обмежень, повідомили в МОЗ. Фото: Delo.ua
Які регіони не готові до послаблення карантину, повідомили в МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n142222-yaki-regiony-ne-gotovi-do-poslablennya-karantynu-povidomyly-v-moz-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні адаптивний, тому рішення про пом’якшення або посилення обмежень приймається по кожному регіону окремо у залежності від епідеміологічної ситуації.
Наразі вісім областей та Київ не готові до пом’якшення карантинних обмежень, так як один або декілька встановлених критеріїв у цих регіонах порушуються, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Зараз перейти на новий етап ослаблення карантину не готові:
- Київ — перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;
- Київська область — перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;
- Волинська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих;
- Івано-Франківська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих;
- Одеська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих, а також занадто висока динаміка виявлення випадків COVID-19;
- Рівненська область — перевищено відсоток виявлення і занадто висока динаміка;
- Харківська область — перевищені відсоток виявлення та динаміка;
- Чернігівська область — перевищено відсоток виявлення;
- Чернівецька область — перевищені відсоток виявлення та динаміка.
Як раніше писав «Ракурс», за останню добу станом на ранок 8 серпня у Києві зафіксовано 200 нових випадків зараження коронавірусом. Троє киян померли від ускладнень, викликаних COVID-19.
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