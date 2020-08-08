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Ракурс
Які регіони не готові до послаблення обмежень, повідомили в МОЗ. Фото: Delo.ua

Які регіони не готові до послаблення карантину, повідомили в МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

8 сер 2020, 17:28
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Карантин в Україні адаптивний, тому рішення про пом’якшення або посилення обмежень приймається по кожному регіону окремо у залежності від епідеміологічної ситуації.

Наразі вісім областей та Київ не готові до пом’якшення карантинних обмежень, так як один або декілька встановлених критеріїв у цих регіонах порушуються, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зараз перейти на новий етап ослаблення карантину не готові:


  • Київ — перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;
  • Київська область — перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;
  • Волинська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих;
  • Івано-Франківська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих;
  • Одеська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих, а також занадто висока динаміка виявлення випадків COVID-19;
  • Рівненська область — перевищено відсоток виявлення і занадто висока динаміка;
  • Харківська область — перевищені відсоток виявлення та динаміка;
  • Чернігівська область — перевищено відсоток виявлення;
  • Чернівецька область — перевищені відсоток виявлення та динаміка.

Які регіони не готові до послаблення обмежень. Фото: МОЗ

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу станом на ранок 8 серпня у Києві зафіксовано 200 нових випадків зараження коронавірусом. Троє киян померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Джерело: Ракурс


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