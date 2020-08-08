Які регіони не готові до послаблення обмежень, повідомили в МОЗ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n142222-yaki-regiony-ne-gotovi-do-poslablennya-karantynu-povidomyly-v-moz-infografika.html

Ракурс

Карантин в Україні адаптивний, тому рішення про пом’якшення або посилення обмежень приймається по кожному регіону окремо у залежності від епідеміологічної ситуації.

Наразі вісім областей та Київ не готові до пом’якшення карантинних обмежень, так як один або декілька встановлених критеріїв у цих регіонах порушуються, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зараз перейти на новий етап ослаблення карантину не готові:

Київ — перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;

Київська область — перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;

Волинська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих;

Івано-Франківська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих;

Одеська область — перевищено відсоток виявлення нових хворих, а також занадто висока динаміка виявлення випадків COVID-19;

Рівненська область — перевищено відсоток виявлення і занадто висока динаміка;

Харківська область — перевищені відсоток виявлення та динаміка;

Чернігівська область — перевищено відсоток виявлення;

Чернівецька область — перевищені відсоток виявлення та динаміка.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу станом на ранок 8 серпня у Києві зафіксовано 200 нових випадків зараження коронавірусом. Троє киян померли від ускладнень, викликаних COVID-19.