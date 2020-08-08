Муж-ревнивец облил жену спиртом и поджег на Виннитчине. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n142224-muj-revnivec-oblil-jenu-spirtom-i-podjeg-na-vinnitchine-foto.html

Ракурс

Шокирующий инцидент произошел сегодня ночью, 8 августа, в селе Калиновка Винницкой области. 49-летний мужчина на почве ревности облил свою 48-летнюю жену спиртом и затем поджег. Потерпевшая женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу с ожогами 80% тела.

Об инциденте в полицию сообщили медики после того, как женщина была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выехали на место преступления и задержали мужа-ревнивца.

Следствием установлено, что конфликт между супругами возник на почве ревности во время празднования дня рождения пострадавшей. Муж схватил со стола бутылку со спиртом, облил жену и затем поджег. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Ревнивцу-поджигателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее писал «Ракурс», в Кривом Роге 52-летний мужчина из ружья застрелил 25-летнюю женщину и тяжело ранил 26-летнего мужчину. Полиция выяснила, что мужчина совершил преступление на почве ревности.