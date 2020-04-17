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Убийство в Кривом Роге: мужчина из ревности расстрелял возлюбленную и соперника и выбросился с восьмого этажа, фото — EADaily

Расстрелял возлюбленную и соперника и выбросился с восьмого этажа: в Кривом Роге раскрыли убийство из-за ревности (ФОТО, ВИДЕО)

17 апр 2020, 15:47
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Убийство в Кривом Роге раскрыла полиция. Оно произошло из-за ревности 52-летнего мужчины. Мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару, а когда полиция пришла к нему домой, выбросился с восьмого этажа и погиб.

25-летняя женщина получила пулю в грудь и погибла на месте, ее 26-летний парень получил тяжелые травмы бедра и находится в реанимации. После совершенного стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.

Его вычислили в Покровском районе города благодаря камерам системы «Безопасный город». Герман Полев решил свести счеты с жизнью, когда спецназовцы отряда «Корд» пошли на штурм его квартиры. От полученных травм он скончался.

Убийство в Кривом Роге, фото — Нацполиция

Убийство в Кривом Роге, фото — Нацполиция

В квартире стрелка полиция нашла оружие, из которого, вероятно, накануне и расстреляли пару. Соседи рассказали, что 52-летний стрелок был сожителем погибшей, а молодая пара жила в одном из домов на улице, где произошла стрельба.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук рассказал, что, по предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала именно ревность.


Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Источник: Ракурс


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