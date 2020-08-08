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Ракурс
Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: 24 канал

Акція автомобілістів пройшла у Мінську, ДАІ перекривала дороги, ОМОН затримував активістів (ФОТО, ВІДЕО)

8 сер 2020, 22:40
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Президентські вибори в Білорусі відбудуться вже завтра і нинішньому президенту Олександру Лукашенку кинули виклик альтернативні кандидати, яких підтримують багато білоруських виборців. Сьогодні, 8 серпня, близько 19.00 автомобілісти почали сигналити на центральному проспекті Мінська — проспекті Незалежності.

Сигналами автомобілісти висловлювали підтримку опонентам Лукашенка. Відеоролики акції вже з’явилися у соціальних мережах.

Білоруські правоохоронці відреагували на акцію автомобілістів, ДАІ перекрила у декількох місцях проспект Незалежності, а також прилеглі вулиці, повідомляє TUT.BY.

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.byУ багатьох автомобілях були відкриті вікна і пасажири демонстрували білі стрічки, які є символом прихильників кандидата у президенти Світлани Тихановської.

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by

Пішоходи вітали автомобілі піднятими руками з білими браслетами.

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.byТакож повідомляється, що силовики у центрі Мінська проводили затримання активістів.

Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by


Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: tut.by

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні повторно затримали голову виборчого штабу Тихановскої Марію Мороз. Правоохоронці склали на Мороз адміністративний протокол, але поки невідомо, за що саме.


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