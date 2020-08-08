Акція автомобілістів пройшла у Мінську. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142230-akciya-avtomobilistiv-proyshla-u-minsku-dai-perekryvala-dorogy-omon-zatrymuvav-aktyvistiv-foto.html

Ракурс

Президентські вибори в Білорусі відбудуться вже завтра і нинішньому президенту Олександру Лукашенку кинули виклик альтернативні кандидати, яких підтримують багато білоруських виборців. Сьогодні, 8 серпня, близько 19.00 автомобілісти почали сигналити на центральному проспекті Мінська — проспекті Незалежності.

Сигналами автомобілісти висловлювали підтримку опонентам Лукашенка. Відеоролики акції вже з’явилися у соціальних мережах.

Білоруські правоохоронці відреагували на акцію автомобілістів, ДАІ перекрила у декількох місцях проспект Незалежності, а також прилеглі вулиці, повідомляє TUT.BY.

У багатьох автомобілях були відкриті вікна і пасажири демонстрували білі стрічки, які є символом прихильників кандидата у президенти Світлани Тихановської.

Пішоходи вітали автомобілі піднятими руками з білими браслетами.

Також повідомляється, що силовики у центрі Мінська проводили затримання активістів.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні повторно затримали голову виборчого штабу Тихановскої Марію Мороз. Правоохоронці склали на Мороз адміністративний протокол, але поки невідомо, за що саме.