Сьогодні в Білорусі відбуваються вибори президента, фото: РІА «Новости»

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Ракурс

У Білорусі сьогодні, 9 серпня, основний день голосування на президентських виборах. Виборчі дільниці в країні будуть відкриті з 8.00 до 20.00.

Проте вже дострокового проголосували 41,7% із загальної кількості у понад 6,8 млн виборців, повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на голову Центрвиборчкому Білорусі Лідію Єрмошину.

При цьому в Гомельській області достроково проголосували 54,44% виборців, а в Могилевській — 49,92% виборців.

В інших регіонах Білорусі в межах дострокового голосування, яке тривало з 4 по 8 серпня, також проголосувала значна кількість виборців:

у Брестській області — 38,4%;

у Вітебській області — 39,34%,

у Гродненській області — 38,6%;

у Мінській області — 39,66%;

у Мінську — 33,4%.

Окрім чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, у виборах беруть участь ще чотири кандидати:

Андрій Дмитрієв;

Анна Канопацькая;

Світлана Тіхановська;

Сергій Черечень.

Цьогорічні вибори в Білорусі відбуваються в умовах незвичної для цієї країни протестної активності, спричиненої передусім арештом опозиційних кандидатів та недопущенням їхньої участі у виборах.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, у столиці Білорусі Мінську відбулася акція автомобілістів на підтримку опозиції. Білоруські силовики здійснювали затримання активістів.