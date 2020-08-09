Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n142232-plivky-derkacha-zelenskyy-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u-vtruchanni-v-amerykanski-vybory.html

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Україні ніколи не дозволяла собі та не дозволить у майбутньому будь-яких втручань у виборчий процес інших країн, зокрема США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму Фейсбуці, коментуючи появу у публічному просторі повідомлень про участь нашої держави у виборчих подіях в інших країнах.

Нещодавно очільник контррозвідки США Вільям Еваніна в прес-релізі щодо втручань іноземних держав в американські вибори зазначив, що, на думку американської розвідки, Росія намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена за допомогою українського народного депутата Андрія Деркача.

Еваніна мав на увазі оприлюднені Деркачем записи нібито телефонних розмов Петра Порошенка в часи його президентства з Байденом, котрий тоді був віце-президентом США. Деркач, оприлюднюючи ці аудіозаписи, заявляв, що вони нібито свідчать про міжнародну корупцію.

Зеленський у своїй заяві наголосив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику США — це питання національної безпеки.

Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, й не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми, — наголосив Зеленський.



Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски, — додав президент.

Нагадаємо, Деркач стверджував, що отримав записи нібито розмов Порошенка та Байдена від журналістів-розслідувачів.