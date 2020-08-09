Момент вибуху в Бейруті, фото: latifundist.com

https://racurs.ua/ua/n142231-vybuh-u-beyruti-zabrav-jyttya-gromadyanyna-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Вибух у Бейруті, столиці Лівану, який стався 4 серпня, призвів до загибелі громадянина України Вільяма Азара.

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Осташа, загиблому було 32 роки.

Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому, — зазначив Осташ.

Про загибель Азара повідомляється також на сторінці ліванського відділення KPMG.

KPMG — одна з провідних аудиторських компаній. На сторінці Азара в соціальній мережі LinkedIn зазначається, що він у цій компанії був менеджером у департаменті аудиту та бухгалтерського обліку.

Причиною масштабного вибуху в Бейруті вважається неправильне зберігання 2 тис. 750 т аміачної селітри з судна Rhosus («Росус») російського бізнесмена Ігора Гречушкіна, яке у 2014 році через технічні несправності зайшло в порт Бейрута. Цьому судну надалі заборонили виходити в море, а його вантаж перемістили на склад у порту, де селітра з того часу зберігалася.

Нагадаємо, судно Rhosus затонуло у 2018 році в північній частині порту Бейрута.