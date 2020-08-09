Момент взрыва в Бейруте, фото: latifundist.com

https://racurs.ua/n142231-vzryv-v-beyrute-unes-jizn-grajdanina-ukrainy-foto.html

Ракурс

Взрыв в Бейруте, столице Ливана, который произошел 4 августа, привел к гибели гражданина Украины Уильяма Азара.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Осташа, погибшему было 32 года.

Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой, — отметил Осташ.

О гибели Азара сообщается также на странице ливанского отделения KPMG.

KPMG — одна из ведущих аудиторских компаний. На странице Азара в социальной сети LinkedIn отмечается, что он в этой компании был менеджером в департаменте аудита и бухгалтерского учета.

Причиной масштабного взрыва в Бейруте считается неправильное хранение 2 тыс. 750 т аммиачной селитры из судна Rhosus («Росус») российского бизнесмена Игоря Гречушкина, которое в 2014 году из-за технических неисправностей зашло в порт Бейрута. Этому судну в дальнейшем запретили выходить в море, а его груз переместили на склад в порту, где селитра с тех пор хранилась.

Напомним, судно Rhosus затонуло в 2018 году в северной части порта Бейрута.