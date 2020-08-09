Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n142232-plenki-derkacha-zelenskiy-otreagiroval-na-obvineniya-vo-vmeshatelstve-v-amerikanskie-vybory.html

Ракурс

Украина никогда не позволяла себе и не позволит в будущем любых вмешательств в избирательный процесс других стран, в частности США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Фейсбуке, комментируя появление в публичном пространстве сообщений об участии нашего государства в избирательных событиях в других странах.

Недавно глава контрразведки США Уильям Эванина в пресс-релизе о вмешательстве иностранных государств в американские выборы отметил, что, по мнению американской разведки, Россия пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена с помощью украинского народного депутата Андрея Деркача.

Эванина имел в виду обнародованные Деркачем записи якобы телефонных разговоров Петра Порошенко во время его президентства с Байденом, который тогда был вице-президентом США. Деркач, обнародовав эти аудиозаписи, заявил, что они якобы свидетельствуют о международной коррупции.

Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что предотвращение втягиванию Украины во внутреннюю политику США — это вопрос национальной безопасности.

Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы, — подчеркнул Зеленский.



Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды, — добавил президент.

Напомним, Деркач утверждал, что получил записи якобы разговоров Порошенко и Байдена от журналистов-расследователей.