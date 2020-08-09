В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142234-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujaly-vchetvero-menshe-ludey-nij-zahvorily-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у ще 1 тис. 199 осіб, 229 пацієнтів госпіталізували. Водночас одужали за добу 317 осіб.

Загалом за весь час епідемії коронавірусу в Україні лабораторно підтверджено вже 80 тис. 949 випадків COVID-19. Про це свідчать дані спеціального ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом за добу виявили у Львівській (125 хворих) та Івано-Франківській (124 хворих) областях, а також у Києві (120 інфікованих).

За добу коронавірус забрав життя 18 осіб. Всього з початку епідемії в України померли 1 тис. 897 інфікованих.

Наразі на COVID-19 в Україні хворіють 35 тис. 80 осіб. За час епідемії цю хворобу в Україні здолали вже майже 44 тис. осіб.

Нагадаємо, за 7 серпня в Україні було зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на коронавірус. За добу COVID-19 було виявлено у 1 тис. 489 осіб, 27 інфікованих померли.