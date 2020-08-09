Очільник Пентагону назвав причину передислокації американських військ ближче до Росії

Американський військових перекидають у східні країни НАТО, фото: United States Army Africa

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Передислокація американських військ у Європі має за мету «посилення стримування Росії».

Міністр оборони США Марк Еспер заявив про це в ефірі телеканалу Fox News.

Також, за словами Еспера, така передислокація посилить НАТО.

Еспер запевнив, що відповідне рішення президента США Дональда Трампа лише прискорило процеси, які вже відбуваються.

Ми передислоковуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією, — зазначив Еспер.

США виведуть з Німеччини загалом 12 тис. війського персоналу. Еспер наголосив, що більшість членів НАТО підтримали такі дії США. Крім того, зазначив він, у Німеччині ще залишиться значний військовий контингент США.

Раніше Еспер також заявляв про плани Пентагону перекинути більше ротаційних сил до Чорноморського регіону, а також посилити військову присутність у Польщі та країнах Балтії.