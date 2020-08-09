Вибух у Бейруті міг бути спланованим, вважають у Пентагоні

Вибух у Бейруті, фото: Diario de Chiapas

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Ракурс

Масштабний вибух у Бейруті 4 серпня привів до значних руйнувань та людських жертв.

Проте, що саме його спричинило, досі не відомо, заявив міністр оборони США Марк Эспер в ефірі телеканалу FoxNews.

Залишилося незрозумілим, чи був смертоносний вибух навмисною атакою чи нещасним випадком, — наголосив Еспер.

Міністр зазначив, що в перший день після інциденту у США припускали, що причиною масштабного вибуху могла бути, наприклад, партія зброї ісламістського угруповання «Хезболла», яка вибухнула.

У Лівані триває розслідування обставин цього вибуху. Наразі низка посадовців порту Бейрута поміщені під домашній арешт.

Наразі загальноприйнятою причиною вибуху в Бейруті вважається спричинена зварювальними роботами пожежа на складі в порту міста, де зберігалися 2,75 тис. тонн аміачної селітри — потенційно вибухонебезпечного міндобрива.

Еспер зазначив, що порт і митниця в Бейруті сумно відомі своєю корупцією в країні, де різні політичні фракції, включаючи «Хезболлу», борються за владу. Але роль, яку відіграла корупція у цьому інциденті, наразі не відомо, додав він.

Міністр також повідомив, що влада США планує літаками доставити гуманітарну допомогу Лівану.

У Бейруті в ніч на 9 серпня відбулися масові акції протесту, учасники яких вимагали відставки уряду після цього вибуху. Мітингувальники, зокрема, штурмували будівлі низки міністерств. Для їх розгону влада задіяла армію.

Місцеві ЗМІ повідомляють про понад 700 постраждалих та загиблого офіцера поліції.